Трамп назвав винних у тому, що йому загрожує імпічмент

Американський президент розкритикував власних виборців.

Президент Дональд Трамп під час зустрічі з виборцями у Монтані жартівливо сказав, що якщо його турнуть з посади, винними в цьому будуть його виборці.

Про це пише Business Insider, додаючи, що під час виступу американський президент перелічив деякі цифри, які повинні були б довести успіх його економічної політики.

«Якщо подивитися на цифри у будь-якій категорії, вони чудові. Ми робимо хорошу роботу», - сказав Трамп.

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Однак, в інший момент його промова зробила різкий поворот. Він заявив, що якщо Демократична партія здобуде перемогу на виборах через кілька тижнів і почне у Конгресі процес його імпічменту, це буде вина всіх його прихильників.

«Ми будемо перейматися цим, коли це станеться, звісно. Але якщо щось таке станеться, це буде ваша вина. Тому що ви не пішли голосувати. Це єдина можливість, щоб таке сталося», - сказав Трамп про загрозу імпічменту.

Тим часом, демократи останнім часом уникають розмов про імпічмент президента США перед напруженими виборами, наполягаючи, що це питання зараз не на порядку денному. Натомість багато з них наполягають на тому, щоб розслідування спеціального представника Департаменту юстиції Роберта Мюллера про втручання Росії у американські вибори продовжилося безперешкодно.