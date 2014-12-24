У Чечні знесли вже 15 будинків родичів ополченців - правозахисники

Таким чином, за даними правозахисників, загальна кількість знищених будинків досягла 15, повідомляє Радіо Свобода.

У знесенні будинків в Гудермесі, в селах Кошкельди, Ішхой-Юрт, Гелдаган і Алпатове брали участь представники силових відомств Чечні, заявляють правозахисники.

Після нападу прибічників незалежності Чечні на Грозний 4 грудня, внаслідок якого, за офіційними даними, загинули 14 працівників поліції, глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що відтепер батьки будуть нести відповідальність за вчинки дітей. За його словами, сім’ї ополченців будуть видворяти з Чечні, а їхні будинки зносити.

Читайте такожНа питання Собчак про свавілля Кадирова Путін запитав, навіщо їй дали словоГолова «Комітету проти тортур» Ігор Каляпін назвав таку заяву Кадирова перевищенням посадових повноважень і звернувся в Генеральну прокуратуру і Слідчий комітет Росії з вимогою порушити проти Кадирова кримінальну справу.

Голова Чечні після цього натякнув, що керівник комітету Ігор Каляпін нібито допомагав фінансувати напад ісламістів на Грозний.

Крім того, у столиці Чечні Грозному спалили будинок міського відділку Комітету проти тортур, а двох його працівників на кілька годин затримали в поліції, конфіскувавши в них комп’ютери й мобільні телефони.

Під час щорічної прес-конференції 18 грудня президент Росії Володимир Путін заявив, відповідаючи на запитання про події в Чечні, що Кадиров має, як і всі громадяни Росії, дотримуватися законів країни. Ніхто не вважається винуватим доти, поки це не визнано судом, зазначив Путін.