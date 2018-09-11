Прем'єр Угорщини звинуватив Європарламент у спробі "шантажувати" Будапешт

Угорський прем’єр Віктор Орбан обурений обговоренням у Європарламенті санкцій проти Будапешта.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Європейський парламент у спробі «шантажувати» Будапешт, оскільки законодавці почали розглядати дисциплінарні заходи проти його країни.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Депутат з Нідерландів Джудіт Сарґентіні, яка написала доповідь щодо Угорщини та партії «Фідес» Орбана, 11 вересня повідомила парламенту в Страсбурзі, що документ «всебічно перераховує» напади на ЗМІ, національні меншини та порушення верховенства права.

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Ці напади «явно суперечать» цінностям ЄС, сказала вона.

Євроскептик Орбан засудив цю доповідь як «зловживання владою», заявив, що вона містить «серйозні фактичні викривлення» і пообіцяв, що Угорщина «не погоджується з цим шантажем».

Звіт «ображає Угорщину і ображає честь угорської нації», – сказав Орбан.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні депутати Європарламенту обговорювали питання про можливе порушення Угорщиною основоположних принципів ЄС. Вже 12 вересня євродепутати проголосують за резолюцію, яка може позбавити Угорщину права голосу в Раді ЄС.

У доповіді, підготовленій євродепутатом від Нідерландів Джудіт Саргентіні, йдеться про корупцію в Угорщині, проблеми в конституційній, виборчій та судовій системах, погіршення ситуації зі свободою слова і тиску на громадянське суспільство.