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Угорщину можуть позбавити права голосу в Раді ЄС

10:49, 11 вересня 2018
Світ
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Віктор Орбан / REUTERS

Як повідомляє Euronews, вже 12 вересня євродепутати проголосують за резолюцію, яка може позбавити Угорщину права голосу в Раді ЄС.

У доповіді, підготовленій євродепутатом від Нідерландів Джудіт Саргентіні, йдеться про корупцію в Угорщині, проблеми в конституційній, виборчій та судовій системах, погіршення ситуації зі свободою слова і тиску на громадянське суспільство.

За словами Саргентіні, у громадян Угорщини більше немає впевненості в тому, що їх уряд буде чесним і справедливим.

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Влада Угорщини, в свою чергу, стверджує, що доповідь грунтується на брехні і фактичних помилках.

Перед початком дебатів прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступить з 7-хвилинною заявою.

Стаття 7 договору про Євросоюз застосовується в разі порушення членом ЄС таких принципів як демократія, верховенство закону і дотримання прав людини.

Це перша спроба застосування статті 7 в ЄС.

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Теги: #Угорщина#голосування#Рада ЄС