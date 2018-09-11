Угорщину можуть позбавити права голосу в Раді ЄС

Таке рішення може бути прийняте через корупцію в Угорщині, проблеми в конституційній, виборчій та судовій системах, погіршення ситуації зі свободою слова і тиск на громадянське суспільство.

Депутати Європарламенту 11 вересня обговорять питання про можливе порушення Угорщиною основоположних принципів ЄС.

Як повідомляє Euronews, вже 12 вересня євродепутати проголосують за резолюцію, яка може позбавити Угорщину права голосу в Раді ЄС.

У доповіді, підготовленій євродепутатом від Нідерландів Джудіт Саргентіні, йдеться про корупцію в Угорщині, проблеми в конституційній, виборчій та судовій системах, погіршення ситуації зі свободою слова і тиску на громадянське суспільство.

За словами Саргентіні, у громадян Угорщини більше немає впевненості в тому, що їх уряд буде чесним і справедливим.

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Влада Угорщини, в свою чергу, стверджує, що доповідь грунтується на брехні і фактичних помилках.

Перед початком дебатів прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступить з 7-хвилинною заявою.

Стаття 7 договору про Євросоюз застосовується в разі порушення членом ЄС таких принципів як демократія, верховенство закону і дотримання прав людини.

Це перша спроба застосування статті 7 в ЄС.