NORAD: Санта Клаус доставив 4,5 мільярди подарунків дітям у всьому світі

Санта Клаус у середу вранці почав свою подорож, щоб привітати всіх зі світлим святом Різдва.

За пересуванням Санти стежить Об'єднане командування ППО США і Канади (NORAD), крім того, різдвяну подорож можна відслідковувати в режимі реального часу на сайті www.noradsanta.org.

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Проект "NORAD стежить за Сантою" був запущений в 1955 році, коли один з великих універмагів в штаті Колорадо розмістив рекламу із закликом до дітей зателефонувати Санта Клаусу. Однак телефонний номер, вказаний в оголошенні, вкралася помилка, і замість Санти на дзвінки довелося відповідати оператору гарячої лінії континентального командування ППО (попередника NORAD).

За матеріалами РИА Новости