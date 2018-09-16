Фінляндія не подаватиме заявку на вступ до НАТО через позицію Росії

При цьому президент Фінляндії наголосив, що Путін ясно дав зрозуміти, коли фіни стануть для росіян ворогами.

Фінляндія не буде подавати заявку на членство в НАТО найближчими роками через позицію Москви.

Про це заявив президент Фінляндії Саулі Нііністьо, передає Європейська правда з посиланням на YLE.

"Росіяни ясно дали нам зрозуміти, що зараз, дивлячись на нас, вони бачать фінів, але якщо ми вступимо до НАТО, вони будуть бачити ворогів. Це їхня позиція", - заявив фінський лідер.

Президент каже: зустрічаючись з російським колегою Путіним, треба бути вкрай обережним.

Читайте такожНАТО не відступить перед натиском Росії, а Грузія стане членом Альянсу - Столтенберг

За словами Нііністе, географічне розташування Фінляндії не можна змінити, Фінляндія і Росія - сусіди, які мають 1300 кілометрів спільного кордону, тому Фінляндія і Росія повинні мати добрі ділові відносини.

"Я добре лажу з ним (Путіним. - Ред), ми можемо відкрито обговорювати з ним різні питання, навіть найделікатніші", - додав глава держави.

З Путіним фінський лідер цього літа зустрівся двічі: спочатку під час саміту в Гельсінкі, а потім - в серпні в Сочі.

Нііністе раніше заявив, що у разі необхідності питання вступу країни в НАТО має бути винесене на всенародний референдум. Можливий вступ Фінляндії до НАТО спровокував би на невизначений час кризу у стосунках країни з Росією, йдеться у звіті фінського уряду.

За даними опитувань, більшість фінів виступають проти членства своєї країни у НАТО.

Зазначимо Фінляндія серед перших засудила Росію за анексію Криму і дотримується прийнятих антиросійських санкцій.

Нещодавно міністр оборони РФ Сєргєй Шойгу заявив, що Фінляндія "втягується" в НАТО. Міністр оборони Фінляндії Юссі Нііністьо відкинув звинувачення і сказав, що Шойгу використовує "прийом" для відволікання росіян від пенсійної реформи.