Чоловіку і жінці у Солсбері стало погано не через отруту "Новачок" – поліція

Постраждалих доставили до районної лікарні Солсбері та клінічно дослідили.

Поліція британського графства Вілтшир прокоментувала інцидент у Солсбері, заявивши, що він не пов’язаний із застосуванням нервово-паралітичної речовини «Новачок».

Як повідомляє відомство на своєму сайті, у ресторані Prezzo погано стало 40-річному чоловіку і 30-річній жінці.

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Зазначається, що їх доставили до районної лікарні Солсбері та клінічно дослідили. «Тепер ми можемо підтвердити, що немає нічого, що вказувало б на вплив речовини «Новачок». Обидва постраждалих залишаються в лікарні під спостереженням», – йдеться в повідомленні.

Наразі поки що незрозуміло, чи пов’язана подія зі злочинними діями.

Як повідомляв УНІАН, в один з ресторанів Солсбері викликали поліцію після того, як двом відвідувачам стало погано. Заклад було оточено поліцейськими.

Одна з відвідувачок ресторану Prezzo в Солсбері Аманда Ньютон повідомила, що двоє людей, яким стало погано – це начебто росіяни.