КНДР просить Росію заборонити показ скандального фільму "Інтерв'ю"

Влада КНДР вважає, що американський фільм «Інтерв'ю» про замах на Кім Чен Ина являє собою «небезпечну кінопродукцію, яка виправдовує і заохочує тероризм». Про це радіостанції «Говорит Москва» заявили в посольстві Північної Кореї в Росії, передає Lenta.ru.

«Показ цієї картини має бути заборонений у будь-якій державі. Тим більше, навіть важко уявити, що в такій дружній і цивілізованій країні, як Росія, будуть демонструвати фільм, що розповідає про замах на главу дружньої та суверенної держави», - підкреслюється в повідомленні дипломатичного представництва.

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Північнокорейські дипломати також заявили, що зйомка подібного фільму нібито показує «моральну незрілість» США.

Комедія про змову з метою вбивства лідера Північної Кореї Кім Чен Ина викликала обурення в КНДР і погрози зірвати прем'єру кінострічки в країнах Заходу. Після кібератак, в яких США звинуватили Північну Корею, прем'єра фільму була скасована. Однак згодом компанія таки дозволила показ комедії.

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У ФБР заявили, що КНДР хотіла придушити право американських громадян на самовираження. Мова йде про спробу перешкодити виходу на екрани американського фільму «Інтерв'ю».

Президент США Барак Обама заявив з приводу цього інциденту, що його країна належним чином відреагує на те, що сталося.