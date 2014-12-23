Північнокорейські сайти не відкривалися майже півдоби: КНДР на всю ніч відрізали від інтернету

Північна Корея цілу ніч просиділа відрізаною від інтернету. Причини досі не оприлюднені, версій багато. Пхеньян, повернувши собі зв’язок зі світом, коментувати свої негаразди відмовляється, йдеться в сюжеті ТСН.

Жоден північнокорейський сайт не відкривався майже півдоби. Це перекрило доступ до інтернету 1,5 тисячам мешканців Північної Кореї, які мають офіційне право користуватися мережею: партійним діячам, пропагандистам і дипломатам.

Сусіди з Південної Кореї впевнені, що це американський удар, не без участі Китаю. КНР чутки про свою участь у відключенні зранку офіційно спростувала.

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Хакерську війну розв'язав Пхеньян, напавши на Голівуд. Компанія Sony Pictures саме мала випускати в прокат комедію "Інтерв'ю" про змову з метою вбивства лідера КНДР Кім Чен Ина. Прокльони і погрози тоталітарного режиму не подіяли. Тоді на Sony напали хакери: зламавши сервери компанії, зловмисники оприлюднили внутрішню переписку, що призвело до низки скандалів.

Кіно через терористичну загрозу зняли з прокату менш ніж за місяць перед прем'єрою.

Президент США Барак Обама відкрито звинуватив у нападі КНДР. "Вони завдали багато шкоди. Ми не залишимо це без відповіді", - заявив він.

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Корейці провини не визнали й навіть запропонували американцям спільне розслідування, але пізно - тепер Вашингтон вимагає від Пхеньяна фінансової компенсації.

Історичні події одна за одною: перше в історії відключення КНДР від інтернету збіглося з першим в історії обговоренням в Раді Безпеки ООН порушень прав людини у КНДР. Постійна представниця США назвала становище у Північній Кореї справжнім кошмаром, ігнорувати який світова спільнота права не має. Росія висловилася рішуче проти самого обговорення, а Пхеньян засідання бойкотував і пообіцяв відреагувати.