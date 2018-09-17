Пентагон попередив Македонію про можливе втручання РФ у референдум щодо перейменування

Меттіс не виключив спроб росіян вплинути на результати референдуму завдяки поширенню дезінформації та підкупу окремих осіб.

Міністр оборони США Джеймс Меттіс попередив уряд Македонії про те, що Росія може спробувати втрутитися у всенародне голосування щодо зміни назви країни.

Як повідомляє Deutsche Welle, про це глава Пентагону заявив сьогодні в столиці Македонії Скоп'є, де він перебуває з візитом.

"Не хотілося б спостерігати, як Росія чинитиме там те, що спробувала чинити в багатьох інших країнах. Немає сумніву, що вони передали гроші, а також провадять широкі кампанії впливу", - зазначив глава Пентагону.

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Меттіс допускає, що росіяни можуть спробувати вплинути на результати референдуму завдяки поширенню дезінформації та підкупу окремих осіб.

За його словами, Македонія має самостійно формувати своє майбутнє, а не допускати, щоби його "сформував хтось інший".

Як повідомляв УНІАН, 17 червня уряди Греції та Македонії домовилися щодо нової назви балканської країни.

Після підписання угоди у столиці Македонії пройшли акції протесту.

20 червня македонський парламент ратифікував угоду про зміну назви країни.

Пізніше парламент Македонії призначив референдум щодо назви країни на 30 вересня, затвердивши таким чином пропозицію уряду.