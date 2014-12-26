У московському ТЦ відвідувачам пропонують витирати ноги об прапор США

«Навіщо вони спалюють наші прапори в Україні? - прокоментував дії магазину один москвич в бесіді з кореспондентом Reuters. - Навіщо вони витирають об нас ноги? Адже вони витирають ноги об нас, об нашу країну. А хіба ми не можемо витерти свої ноги об килимок? Вже дозвольте нам це робити».

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За повідомленням газети «Московський комсомолець», такі килимки з'явилися в одному з торгових центрів в Пресненському районі Москви, повідомляє "Білоруський партизан".

«З одного боку це, звичайно, прапор, але з іншого, через всю цю ситуацію в світі страждають звичайні люди, - цитує газета співробітників ТЦ. - Всю техніку ми в основному привозимо з Китаю, а купуємо в доларах. Потрібно працювати напряму, тоді США не зможуть так маніпулювати цінами».

Газета наводить думку адвоката Костянтина Трапаідзе, який заявив, що закон не забороняє килимки у вигляді державних прапорів.

«Буде порушенням, якщо такий килимок або справжній прапор хтось почне демонстративно спалювати або рвати», - пояснив адвокат.