Президент Південної Кореї прилетів з дружиною в КНДР на переговори (фото, відео)

В аеропорту південнокорейського гостя зустріли численні жителі північнокорейської столиці в святкових вбраннях з прапорцями КНДР і прапорцями, що символізують об'єднання Корейського півострова.

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін прибув до Пхеньяну з триденним візитом. В аеропорту його зустрів лідер КНДР Кім Чен Ин. На льотному полі вишикувана почесна варта.

В аеропорту південнокорейського гостя зустріли численні жителі північнокорейської столиці в святкових вбраннях з прапорцями КНДР і прапорцями, символізують об'єднання Корейського півострова.

Питання про шляхи денуклеаризації півострова стане головною темою порядку денного майбутніх переговорів двох лідерів, повідомив на прес-конференції в минулий понеділок глава адміністрації президента Південної Кореї Їм Чжон Сек.

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"Аж до останнього часу денуклеарізація залишалася пунктом порядку денного переговорів Півночі і Сполучених Штатів. Тепер це питання буде ключовим на міжкорейському саміті", - заявив він.

Чиновник зазначив, що в порядку денному переговорів лідерів включені три головні теми: поліпшення і розвиток міжкорейських відносин, просування переговорів з денуклеаризації між Північною Кореєю і США, а також зниження рівня воєнної напруженості та запобігання загрози війни між Півднем і Північчю Корейського півострова.

Як повідомлялося, перша зустріч лідерів відбудеться у вівторок у другій половині дня, їй будуть передувати урочиста церемонія зустрічі південнокорейського гостя і обід. Другий раунд офіційних переговорів запланований на середу.