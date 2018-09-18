Росія займається шахрайством: США звинуватили країну в підриві санкцій проти Північної Кореї

Порушення режиму санкцій з боку Росії мають не періодичний, а постійний і систематичний характер.

Представник США в ООН Ніккі Гейлі звинуватила Росію в шахрайському відношенні до санкцій ООН, введених проти Північної Кореї.

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Про це вона заявила під час засідання Ради Безпеки ООН, в якому зараз головують США. Вона повідомила, що у Америки є вагомі докази постійних і широких порушень з боку Росії, передає Бі-бі-сі. Росія, за словами Ніккі Гейлі, підтримує санкції при голосуванні в ООН, але при цьому шахраює, "крок за кроком, санкція за санкцією, раз за разом, веде роботу з підриву санкційного режиму".

"Росія повинна припинити порушення режиму санкцій щодо Північної Кореї і свою скоординовану роботу з приховування порушень режиму санкцій", - заявила представник США в ООН. Гейлі підкреслила, що ці порушення мають не періодичний, а постійний і систематичний характер.

Схема порушень, за словами Гейлі, виглядає так: з корабля на корабель у морі перевантажуються заборонені для імпорту в Північну Корею товари - здебільшого нафта і вугілля. Як приклад вона навела російське судно "Патріот", яке в квітні 2018 року було виявлено під час завантаження забороненого санкціями ООН гасу північнокорейському судну без заходу в порт.

За словами Гейлі, у США також є докази того, що введений ООН режим був неодноразово порушений і іншими кораблями.

В цілому подібні дії були зафіксовані 148 разів. Таким чином, за підрахунками постпреда США, Пхеньян отримав як мінімум 800 тис. барелів гасу та інших суміжних продуктів тільки за вісім місяців цього року.

"Ми знаємо, що грошовий потік направляється в КНДР для того, щоб ця країна працювала над своєю програмою озброєнь, а не для допомоги народу Північної Кореї", - зазначила Гейлі.

За її словами, після переговорів лідерів США і КНДР країни вийшли на шлях ядерного роззброєння, проте поки не досягли своєї мети, тому поки рано скасовувати санкції щодо цієї країни.

Гейлі також зазначила, що Росія 11 разів голосувала за введення економічних заходів проти Пхеньяну. Але коли мова заходила про засудження порушень режиму санкцій з боку Росії, її представники всякий раз блокували подібні кроки.

Гейлі також зазначила, що після замаху на брата Кім Чен Ина з використанням нервово-паралітичної речовини США заявили про необхідність посилити контроль за хімічною та біологічною зброєю Північної Кореї. За її словами, Росія погодилася з цією ініціативою на засіданні Ради Безпеки, але заблокувала оновлення санкційного списку при його розгляді у відповідному комітеті.

США та інші члени Радбезу також заявляли про те, що потрібно посилювати санкції проти Пхеньяну до тих пір, поки його керівництво не зробить обіцяних кроків щодо відмови від ядерної зброї.

РБ ООН одноголосно ввів санкції проти Північної Кореї в 2006 році, щоб обмежити фінансові можливості для ракетно-ядерної програми цієї країни. Був заборонений експорт вугілля, металу, свинцю, текстилю та морепродуктів, обмежений імпорт сирої нафти і гасових продуктів.

Керівник політичних програм ООН Розмарі Дікарло заявила Раді Безпеки, що незважаючи на деякі позитивні зміни в країні, є всі ознаки того, що КНДР продовжує удосконалювати свою ракетно-ядерну зброю.