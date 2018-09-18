Російський МЗС викликав посла Ізраїлю у зв'язку зі знищенням ІЛ-20 в Сирії

В результаті аварії Іл-20 в Сирії загинули 15 російських військових.

Посол Ізраїлю в Москві викликаний в МЗС РФ у зв'язку з інцидентом з російським військовим літаком Іл-20 в Сирії.

Про це повідомили в російському міністерстві, передає агентство "РИА Новости".

"У зв'язку зі сформованою ситуацією в МЗС викликаний посол Ізраїлю", — заявили в російському МЗС.

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Як повідомляв УНІАН, російський Іл-20 з 15 військовими зник з екранів радарів біля берегів Сирії в ніч на вівторок в момент, коли ізраїльські війська завдавали ударів по сирійській території. За даними Міноборони РФ, 17 вересня близько 23:00 при поверненні на авіабазу Хмеймим над акваторією Середземного моря в 35 км від узбережжя Сирії пропав зв'язок з екіпажем російського літака Іл-20. Там уточнили, що "відмітка Іл-20 на радарах управління авіацією зникла в ході атаки чотирьох ізраїльських літаків F-16 по сирії в провінції Латакія".

Сьогодні вранці CNN з посиланням на офіційного представника США, знайомого з подробицями інциденту, повідомив, що розвідник Іл-20 був випадково збитий сирійською зенітної артилерією після того, як по силам диктатора Башара Асада було завдано ракетного удару з боку Ізраїлю.

Зазначимо, Іл-20 є літаком радіоелектронної боротьби і розвідки.