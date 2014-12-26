Експерт: Лукашенко зацікавлений, щоб Порошенко став посередником у відносинах Білорусі з Заходом

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

“Якщо раніше Лукашенко пропонував послуги посередника для розв'язання кризи на сході України, то зараз сам Лукашенко зацікавлений в тому, щоб Порошенко став посередником у відносинах з Заходом, оскільки Білорусь стала теж жертвою фінансово-економічної кризи Росії”, - сказав Фесенко.

Він зазначив, що Білорусь і Казахстан дуже стурбовані санкціями Заходу проти Росії, оскільки це становить загрозу для Митного союзу, а відповідно, і для економік цих країн.

Фесенко вважає цікавою тенденцію грудня в зовнішній політиці контргру Порошенка на східному (євразійському) напрямі.

Читайте такожЛукашенко у Москві: "Ми сюди не приїхали з простягнутою рукою" “Візити Назарбаєва і Лукашенка, які відбулися майже синхронно, засвідчили те, що президент Порошенко використовує не тільки європейський і американський напрямки зовнішньої політики, він активно грає на інших напрямах, зокрема посилює контакти з колегами на пострадянському просторі”, - сказав експерт.

Як повідомляв УНІАН, Лукашенко перебував з візитом в Україні 21 грудня, Назарбаєв – 22 грудня.

Наразі щодо Білорусі діють санкції ЄС. Зокрема, Євросоюз заборонив в'їзд на свою територію низці посадових осіб Білорусі, включаючи президента Лукашенка, через переслідування опозиціонерів і громадських активістів. Також Євросоюз застосував санкції до ряду білоруських компаній.