Норвегія затримала росіянина за підозрою у шпигунстві - ЗМІ

За повідомленням правоохоронців, під вартою він перебуватиме протягом двох тижнів "у зв'язку з ризиком знищення доказів".

У Норвегії затримано і взято під варту громадянина РФ, підозрюваного у незаконній розвіддіяльності на території держави, інформує Украинская правда.

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Як повідомляє Reuters з посиланням на заяву поліції, чоловіка затримали в аеропорту Осло ввечері у п'ятницю, 21 вересня.

За повідомленням правоохоронців, під вартою він перебуватиме протягом двох тижнів "у зв'язку з ризиком знищення доказів".

Зазначається, що раніше цього тижня затриманий відвідував семінар з питань digital-технологій у парламенті Норвегії.

За даними норвезької інформагенції NTB.no, семінар проводився у четвер та п'ятницю за участі адміністративних працівників законодавчих органів з 34 країн, пише Bloomberg.

Раніше Швейцарія звернулася до Росії з вимогою негайно припинити незаконну діяльність шпигунів на її території.

"Департамент закордонних справ закликав Росію негайно припинити незаконну діяльність на швейцарській землі або проти швейцарських цілей", - йдеться у заяві.

У вересні стало відомо, що у Нідерландах затримали двох російських шпигунів, які мали намір отримати дані з хімічної лабораторії у швейцарському Шпіці, яка розслідує хімічні атаки у Сирії та Британії, досліджує хімічну та біологічну зброю і вивчає нервові агенти, такі як "Новічок".

У швейцарській прокуратурі заявили, що двоє російських шпигунів, заарештованих в Нідерландах, також підозрюються у спробі здійснення кібератаки на Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA).

Німецькі ЗМІ повідомляли, що лабораторія у Шпіці, що брала участь, зокрема, в аналізі речовини, за допомогою якого у березні у Великобританії отруїли екс-подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію, стала мішенню російських хакерів.

Відомство з охорони конституції уточнило, що за атаками, ймовірно, стоять російські спецслужби.