У Венесуелі затримали головного підозрюваного в замаху на Мадуро

Венесуела звинуватила посольство Мексики, Чилі та міністерство закордонних справ Колумбії у спробі допомогти втекти головному підозрюваному в замаху на Мадуро.

Міністр зв'язку та інформації Венесуели Хорхе Родрігес заявив про затримання трьох підозрюваних у замаху на президента країни Ніколаса Мадуро.

Зокрема, був затриманий головний підозрюваний в організації замаху Хенріберт Еммануель Рівас, який носить псевдонім Морфео, передає НВ з посиланням на AVN.

Під час допиту він зізнався, що з ним зв'язався чоловік, який розповів, що веде набір людей для атаки на президента Ніколаса Мадуро.

Він зазначив, що перебував у тренувальному таборі, у якому отримував щомісяця гроші і вчився керувати безпілотними апаратами.

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Також Родрігес зазначив, що посольство Мексики, Чилі та міністерство закордонних справ Колумбії намагалися допомогти втекти Рівасу.

У свою чергу, уряд Мексики відкинув і назвав необґрунтованими звинувачення Венесуели в причетності її дипломатичного персоналу в Каракасі до замаху на Ніколаса Мадуро.

Відповідну заяву мексиканський уряд поширив через МЗС країни, передає РБК.

"Уряд Мексики і її дипломатичний персонал завжди діють у повній відповідності до міжнародного права та відповідно з принципами зовнішньої політики, які визначені в Конституції", - йдеться в повідомленні кабінету міністрів Мексики.

Як повідомляв УНІАН, 4 серпня на президента Венесуели Ніколаса Мадуро вчинили замах із використанням безпілотника - від вибуху постраждали 7 солдатів, але Мадуро не отримав травм.

За словами Мадуро, за замахом на нього стоїть права опозиція і президент Колумбії. Він заявив, що не сумнівається: особисту відповідальність за атаку несе президент Колумбії Хуан Мануель Сантос.

У свою чергу, один із лідерів венесуельської опозиції Хуліо Борхес, який проживає в Колумбії, заявив, що замах на президента Венесуели Ніколаса Мадуро з допомогою начиненого вибухівкою безпілотника є фарсом.