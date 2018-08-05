Мадуро заявив, що за замахом на нього стоїть президент Колумбії, а там назвали звинувачення "абсурдними"

10:12, 05 серпня 2018
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Ніколас Мадуро / фото REUTERS

Про це повідомляє Новое время з посиланням на Associated Press.

"Це був замах на мене. Сьогодні вони намагалися мене вбити", - заявив він.

Президент додав, що докази, зібрані на даний момент, вказують, що за замахом стоїть крайня права опозиція, яка діяла за підтримки Колумбії. Мадуро заявив, що не сумнівається: особисту відповідальність за атаку несе президент Колумбії Хуан Мануель Сантос.

Він також заявив, що кілька підозрюваних у причетності до замаху вже затримані, проте не став розкривати деталей.

Водночас уряд Колумбії назвав "абсурдними" звинувачення президента Венесуели Ніколаса Мадуро в організації замаху.

Відповідну заяву колумбійський МЗС опублікував у своєму Twitter.

"МЗС від імені уряду Колумбії рішуче відкидає звинувачення на адресу президента Колумбії Хуана Мануеля Сантоса, зроблені президентом Венесуели Ніколасом Мадуро. Звинувачення в тому, що колумбійський лідер несе відповідальність за попереджений напад на президента Венесуели, є абсурдними і позбавлені будь-яких підстав", - йдеться в повідомленні.

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У відомстві додали, що для Мадуро "вже стало нормою звинувачувати Колумбію в будь-яких ситуаціях".

"Ми вимагаємо поваги до президента Хуану Мануелю Сантосу, уряду і колумбійського народу", - написали в МЗС.

Нагадаємо, президент Венесуели Ніколас Мадуро був евакуйований в безпечне місце після кількох вибухів у повітрі під час військового параду, де він виступав з промовою.

Місцева влада класифікувала інцидент як терористичний напад.

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Теги: #Венесуела#Мадуро#Колумбія