Мадуро заявив, що за замахом на нього стоїть президент Колумбії, а там назвали звинувачення "абсурдними"

Для Мадуро "вже стало нормою звинувачувати Колумбію в будь-яких ситуаціях", додали в уряді країни.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що за замахом на нього стоїть права опозиція і президент Колумбії.

Про це повідомляє Новое время з посиланням на Associated Press.

"Це був замах на мене. Сьогодні вони намагалися мене вбити", - заявив він.

Президент додав, що докази, зібрані на даний момент, вказують, що за замахом стоїть крайня права опозиція, яка діяла за підтримки Колумбії. Мадуро заявив, що не сумнівається: особисту відповідальність за атаку несе президент Колумбії Хуан Мануель Сантос.

Він також заявив, що кілька підозрюваних у причетності до замаху вже затримані, проте не став розкривати деталей.

#VIDEO#Venezuela Presidente @NicolasMaduro asegura que hubo un atentado para matarlo. "Han intentado asesinarme el día de hoy y todo apunta a la ultraderecha venezolana en alianza con la ultraderecha colombiana y que el nombre de Juan Manuel Santos está detrás de este atentado" pic.twitter.com/WbhBgIg40B — TCS Noticias (@tcsnoticias) August 5, 2018

Водночас уряд Колумбії назвав "абсурдними" звинувачення президента Венесуели Ніколаса Мадуро в організації замаху.

Відповідну заяву колумбійський МЗС опублікував у своєму Twitter.

"МЗС від імені уряду Колумбії рішуче відкидає звинувачення на адресу президента Колумбії Хуана Мануеля Сантоса, зроблені президентом Венесуели Ніколасом Мадуро. Звинувачення в тому, що колумбійський лідер несе відповідальність за попереджений напад на президента Венесуели, є абсурдними і позбавлені будь-яких підстав", - йдеться в повідомленні.

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У відомстві додали, що для Мадуро "вже стало нормою звинувачувати Колумбію в будь-яких ситуаціях".

"Ми вимагаємо поваги до президента Хуану Мануелю Сантосу, уряду і колумбійського народу", - написали в МЗС.

Comunicado de Prensa pic.twitter.com/IgPfNzF9ft — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) August 5, 2018

Нагадаємо, президент Венесуели Ніколас Мадуро був евакуйований в безпечне місце після кількох вибухів у повітрі під час військового параду, де він виступав з промовою.

Місцева влада класифікувала інцидент як терористичний напад.