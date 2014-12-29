ООН заявляє про загрозу повномасштабної громадянської війни в Лівії

У поширеній заяві Місії ООН по підтримці Лівії повідомляється, що ракетно-бомбовим ударам з повітря піддалися цілі на території міста Місурата на заході Лівії, який є одним з оплотів ісламістів, які протистоять центральному уряду, передає ТАСС.

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"МООНПЛ закликає всі сторони працювати в напрямку деескалації і закликає їх зробити сміливі кроки для того, щоб розірвати це коло насильства, яке в разі продовження приведе країну до хаосу і повномасштабної війни", - йдеться в заяві.

У місії ООН також підкреслили, що ті, хто підштовхує сторони конфлікту до продовження військових дій і "активно перешкоджає узгодженому політичному врегулюванню лівійської кризи", порушують резолюції Ради Безпеки всесвітньої організації.

Як повідомлялося раніше, удари по Місураті стали відповіддю на наступ бойовиків на місто Ес-Сидр, де розташований найбільший в Лівії експортний нафтовий термінал. У минулий четвер в ході боїв в одне з нафтосховищ потрапив снаряд, який призвів до великого вибуху, за останніми даними, знищено близько 800 тис. барелів нафти.