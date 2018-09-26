У Пентагоні заявили про ядерну загрозу з боку Росії

Глава Пентагону Джеймс Меттіс зазначив, що найбільша ядерна загроза надходить від Росії, в меншій мірі ядерною зброєю світу загрожують Китай і Північна Корея.

Глава Пентагону Джеймс Меттіс під час виступу у Військовому інституті Вірджинії заявив, що в сучасному світі ядерна загроза надходить від трьох країн.

Меттіс зазначив, що найбільша ядерна загроза надходить від Росії, в меншій мірі ядерною зброєю світу загрожують Китай і Північна Корея. Він підкреслив, що в Пентагоні часто обговорюють ядерну загрозу. Про це повідомляється на сайті американського військового відомства.

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«Це реальна загроза, і ми з нею стикаємося. Ядерну війну неможливо виграти, тому її ніколи не можна вести», — сказав Меттіс.

Він уклав, що саме це стримує боку від застосування ядерної зброї у військових конфліктах. Меттіс зазначив, що сторона, яка застосовує її зіткнеться з «найгіршими наслідками».