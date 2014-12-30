Індонезія попросила США про допомогу в пошуках літака

Держдепартамент США не уточнив, про яку саме допомогу йдеться, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Раніше глава індонезійської пошуково-рятувальної служби припустив, що літак або його уламки знаходяться на дні моря. Проте досі ніяких достовірних слідів літака виявити не вдалося.

Читайте такожЗв'язок з літаком AirAsia пропала після заборони пілотам змінити курс через негоду

Літак зник з радарів наземних служб о 6. 24 ранку за місцевим часом у неділю, через 42 хвилини після вильоту з аеропорту міста Сурабая.

На борту лайнера, що прямував у Сингапур, перебували 162 людини. Імовірно, літак міг впасти в Яванське море, над яким він пролітав, коли зв'язок з екіпажем було втрачено.