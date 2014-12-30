Завтра CNN припинить мовлення в Росії

Канал CNN мовить у Росії через кабельні і супутникові компанії, повідомляє Радіо Свобода.

У листопаді TBS повідомила про майбутнє припинення мовлення телеканалу CNN в Росії. Керівництво компанії причиною такого рішення назвало зміни в російському законодавстві, які «регламентують діяльність ЗМІ», зокрема, заборона реклами на платних каналах з січня 2015 року.

Читайте такожCNN залишає РосіюКрім того, у жовтні в Росії ухвалили поправки до закону «Про ЗМІ», згідно з якими з 2016 року частка іноземного капіталу в будь-яких російських ЗМІ не може перевищувати 20 відсотків. Раніше іноземці могли володіти 50 відсотками в російських ЗМІ.

Телеканал CNN був створений американським підприємцем Тедом Тернером 1 червня 1980. Канал веде мовлення в 212 країнах світу і є лідером за охопленням аудиторії в Європі, на Близькому Сході, в Африці і в Південній Америці.