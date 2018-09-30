"Робочий день починає з молитви": журналіст розповів про набожність Путіна

Сварка президента Росії з патріархом Кирилом дуже серйозна, зазначив публіцист.

Російський журналіст, письменник, публіцист Олександр Сотник, посилаючись на інсайдерську інформацію, повідомив, що президент РФ Володимир Путін в останні роки став дуже набожним.

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Практично кожен робочий день глави Росії починається з півторагодинної молитви, розповів літератор під час чату на "Главреді". "У мене є такий інсайд, що наш незабутній Володимир Путін в останні роки став дуже набожною людиною", - заявив публіцист.

У той же час, за його словами, сварка президента з главою Російської православної церкви патріархом Кирилом(Володимир Гундяєв) дуже серйозна, зокрема, в політичному плані.

"Тому будь-яка поразка патріарха Кирила - це безумовна радість для Володимира Путіна", - зазначив співрозмовник.