В Індонезії авіадиспетчер ціною власного життя допоміг злетіти пасажирському літаку під час землетрусу (фото, відео)

Хлопець забезпечив зліт літака, а потім був змушений стрибати з диспетчерської вежі.

Індонезійський авіадиспетчер Антоніус Агунг ціною власного життя забезпечив безпечний зліт пасажирського літака під час страшного землетрусу.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН. Зазначається, що хлопець загинув на 22 році життя. Його колеги під час землетрусу втекли з робочих місць, однак хлопець забезпечив зліт літака, а потім був змушений стрибати з диспетчерської вежі. Від отриманих травм він згодом помер у лікарні.

"Коли стався землетрус, він дав дозвіл Batik Air злетіти та дочекався, поки літак буде на безпечній відстані у повітрі, перш ніж покинути вежу АТС", - повідомив речник аеропорту Йоханнес Гаррі Сірай.

Постачальник аеронавігаційних послуг AirNav опублікував фото із церемонії прощання з хлопцем. В Індонезії вже лунають ідеї назвати аеропорт неподалік міста Палу іменем Антоніуса Агунга. Однак спочатку будівлю аеропорту необхідно відновити після масштабних руйнувань.

Нагадаємо, число жертв землетрусу і цунамі на індонезійському острові Сулавесі зросло до 832 осіб. Найбільше постраждало місто Палу, багато районів якого перетворилися на руїни.