Президент Греції припинив повноваження парламенту у зв'язку з достроковими виборами

За традицією указ набув чинності після того, як вранці був вивішений на дошці оголошень біля входу в головний законодавчий орган країни, передає ТАРС.

Президент Греції також ухвалив, що новий склад парламенту, який буде сформований після виборів 25 січня, проведе своє перше засідання 5 лютого.

Прем'єр-міністр Антоніс Самарас у вівторок зустрівся з президентом Греції і попросив його видати декрет про розпуск парламенту, з якого офіційно починається виборча кампанія.

Термін повноважень 85-річного Папульяса закінчується в лютому 2015 року, проте уряд за узгодженням з президентом почав процедуру обрання його наступника на два місяці раніше.

Читайте такожПрезидент Хорватії буде обраний в другому турі29 грудня в ході останнього, третього туру голосування, парламент не схвалив кандидатуру колишнього єврокомісара Ставроса Дімаса на пост нового президента країни. За 73-річного Дімаса віддали свої голоси лише 168 депутатів із 300 членів однопалатного парламенту, тоді як для обрання було потрібно, щонайменше, 180 голосів.

За конституцією Греції, в таких випадках найвищий законодавчий орган необхідно упродовж 10 днів розпустити і провести дострокові загальні вибори.