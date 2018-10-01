У Греції прокоментували результати референдуму про зміну назви Македонії

Греції також важливо не те, щоб македонська сторона вклалася в терміни про перейменування країни, а щоб конституційні зміни були проведені.

Уряд Греції вітає велику кількість голосів жителів Македонії за перейменування країни на референдумі, який пройшов 30 вересня.

Про це заявив прес-секретар грецького уряду Дімітріс Цанакопулос, повідомляє "Новое время" з посиланням на Ekathimerini.

У той же час, за його словами, Греція стурбована тим, що більшість македонців скептично сприйняли підписання угоди про перейменування Македонії.

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"Як результат, відповідальність зараз лежить на парламенті Македонії і ми сподіваємося, що ініціатива прем'єра Заєва щодо конституційної реформи принесе плоди", - сказав Цанакопулос.

Він також додав, що грецький уряд і надалі просуватиме ідею імплементації угоди. Він зазначив, що для Греції важливо не те, щоб македонська сторона вклалася в терміни про перейменування країни, а щоб конституційні зміни були проведені.

Раніше прем'єр Македонії заявив, що питання про перейменування країни вирішиться в парламенті. Перед цим повідомлялося про занадто низьку явку на референдумі про перейменування країни.