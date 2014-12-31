Кисельов вкрав заставку для своєї передачі з кінофільму "Робокоп"
13:04, 31 грудня 2014Світ
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В YouTube 29 грудня з'явилося відео, на якому видно, що заставка програми «Вести недели» Дмитра Кисельова схожа на фрагмент фільму «Робокоп» 2014 року.
Кисельов попався на плагіаті \ ТБ Скріншот, svoboda.org
Автор показує по черзі заставку з «Вестей недели» і кадри з вигаданої передачі Пета Новака (герой Семюела Л. Джексона), щоб показати їх ідентичність, передає meduza.
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Щоб домогтися більшої схожості, автор ролика-порівняння не просто взяв фрагмент з початку «Робокопа», а змінив його - прискорив відтворення і вставив фрагменти з інших частин фільму.
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