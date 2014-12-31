Кисельов вкрав заставку для своєї передачі з кінофільму "Робокоп"

Автор показує по черзі заставку з «Вестей недели» і кадри з вигаданої передачі Пета Новака (герой Семюела Л. Джексона), щоб показати їх ідентичність, передає meduza.

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Щоб домогтися більшої схожості, автор ролика-порівняння не просто взяв фрагмент з початку «Робокопа», а змінив його - прискорив відтворення і вставив фрагменти з інших частин фільму.