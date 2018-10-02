Трамп назвав демократів «партією криміналу»
10:40, 02 жовтня 2018Світ
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Президент підкреслив, що демократи «збираються заповнити» вулиці США злочинцями з інших країн.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп під час виступу перед своїми прихильниками в штаті Теннессі заявив, що політика демократів призведе до того, що вулиці Сполучених Штатів «заполонять» злочинці.
Президент підкреслив, що демократи «збираються наповнити» вулиці США злочинцями з інших країн. Трансляцію виступу Трампа вів телеканал CNN.
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На його думку, це може статися, якщо його опоненти проведуть реформи в області лібералізації прикордонного контролю.
«Запам'ятайте, що я сказав. Демократи — це партія криміналу», — підкреслив Трамп.
Раніше Трамп назвав слідчих по своїй справі «злими демократами-бандитами».
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