Трамп назвав демократів «партією криміналу»

Президент підкреслив, що демократи «збираються заповнити» вулиці США злочинцями з інших країн.

Президент США Дональд Трамп під час виступу перед своїми прихильниками в штаті Теннессі заявив, що політика демократів призведе до того, що вулиці Сполучених Штатів «заполонять» злочинці.

Президент підкреслив, що демократи «збираються наповнити» вулиці США злочинцями з інших країн. Трансляцію виступу Трампа вів телеканал CNN.

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На його думку, це може статися, якщо його опоненти проведуть реформи в області лібералізації прикордонного контролю.

«Запам'ятайте, що я сказав. Демократи — це партія криміналу», — підкреслив Трамп.

Раніше Трамп назвав слідчих по своїй справі «злими демократами-бандитами».