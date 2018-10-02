The Guardian: Отруєний Кремлем Скрипаль називав українців «вівцями» і підтримував окупацію Криму
Отруєний хімічною зброєю «Новачок» колишній шпигун Сергій Скрипаль спочатку відмовлявся вірити, що уряд Росії дійсно намагався його вбити. І попри передачу секретів Кремля розвідці Великої Британії, він лишався «неприкритим російським націоналістом».
Такі деталі, як пише The Guardian, описані в книзі журналіста BBC Марка Урбана під назвою «Справа Скрипаля». Колишній подвійний агент і його донька Юлія мало не померли від російської хімічної зброї в місті Солсбері. Але коли Скрипаль прийшов до тями після 5 тижнів коми, він постав перед «складними психологічними протиріччями». Перш за все, він відмовлявся визнавати, що став жертвою замаху з боку Кремля.
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Поки між Лондоном і Москвою розгорталася інформаційна війна, Скрипаль одужував і час від часу сидів у саду біля головного корпусу лікарні в Солсбері. Всупереч всім прогнозам, лікарям вдалося врятувати життя йому і його доньці. Автор книги пригадує низку зустрічей зі Скрипалем влітку 2017 року, коли колишній російський шпигун жив спокійно у будинку, який йому купила MI6. Він відмовлявся давати прямі цитати, розповідаючи про свою роботу, пояснюючи: «Бачите, ми боїмося Путіна». Хоч Скрипаль не вірив, що він і його донька в небезпеці, він уникав прямої критики Кремля, щоб його діти: Юлія і Саша, - могли спокійно приїжджати до нього з Москви в Британію.
В книзі також йдеться, що Скрипаль днями дивився російський пропагандистський «Первый» телеканал. Він погоджувався з позицією Кремля в багатьох питаннях, «навіть сидячи в будинку, купленому MI6». Зокрема, екс-шпигун підтримував війну Росії проти України.
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Будучи колишнім бійцем спецназу, він підтримував анексію Криму, а також називав українців «просто вівцями, яким потрібен хороший пастух». Скрипаль також вірив у російські байки про те, що солдатів Росії нібито немає на Сході України. Він був переконаний, що якби російські солдати зайшли на українську територію, вони б дуже швидко дійшли до Києва.
Втім, книга не дає відповіді на головне питання: чому ГРУ могло раптом вирішити вбити Скрипаля невдовзі після виборів у Росії. Однак, у ній розкриваються деякі деталі його кар’єри. Як виявилося, MI6 завербувала його в 1996 році, коли російський шпигун працював у Мадриді. Перед тим він «базувався» на Мальті, яка стала свого роду «іспанською резиденцією» для ГРУ. За три тисячі доларів Скрипаль продав британській розвідці дані про організацію ГРУ і командну структуру. Співпраця з MI6 продовжилася, коли його відкликали в Москву.
Прямих зустрічей з британськими агентами не було. Однак, він записував російські таємниці невидимим чорнилом у спеціальній книзі. А потім його дружина Людмила їхала в Іспанію, щоб передати дані офіцерам MI6.