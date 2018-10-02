The Guardian: Отруєний Кремлем Скрипаль називав українців «вівцями» і підтримував окупацію Криму

Попри шпигунство проти Росії, колишній подвійний агент виявився «ватником», який навіть не вірить, що його намагався вбити Кремль.

Отруєний хімічною зброєю «Новачок» колишній шпигун Сергій Скрипаль спочатку відмовлявся вірити, що уряд Росії дійсно намагався його вбити. І попри передачу секретів Кремля розвідці Великої Британії, він лишався «неприкритим російським націоналістом».

Такі деталі, як пише The Guardian, описані в книзі журналіста BBC Марка Урбана під назвою «Справа Скрипаля». Колишній подвійний агент і його донька Юлія мало не померли від російської хімічної зброї в місті Солсбері. Але коли Скрипаль прийшов до тями після 5 тижнів коми, він постав перед «складними психологічними протиріччями». Перш за все, він відмовлявся визнавати, що став жертвою замаху з боку Кремля.

Читайте такожЛондон пригрозив Росії "високою ціною" за хімзброю та пообіцяв "прикрити мережу ГРУ"

Поки між Лондоном і Москвою розгорталася інформаційна війна, Скрипаль одужував і час від часу сидів у саду біля головного корпусу лікарні в Солсбері. Всупереч всім прогнозам, лікарям вдалося врятувати життя йому і його доньці. Автор книги пригадує низку зустрічей зі Скрипалем влітку 2017 року, коли колишній російський шпигун жив спокійно у будинку, який йому купила MI6. Він відмовлявся давати прямі цитати, розповідаючи про свою роботу, пояснюючи: «Бачите, ми боїмося Путіна». Хоч Скрипаль не вірив, що він і його донька в небезпеці, він уникав прямої критики Кремля, щоб його діти: Юлія і Саша, - могли спокійно приїжджати до нього з Москви в Британію.

В книзі також йдеться, що Скрипаль днями дивився російський пропагандистський «Первый» телеканал. Він погоджувався з позицією Кремля в багатьох питаннях, «навіть сидячи в будинку, купленому MI6». Зокрема, екс-шпигун підтримував війну Росії проти України.

Читайте такожСкрипаль допомагав іспанським спецслужбам у боротьбі з російською мафією – NYT

Будучи колишнім бійцем спецназу, він підтримував анексію Криму, а також називав українців «просто вівцями, яким потрібен хороший пастух». Скрипаль також вірив у російські байки про те, що солдатів Росії нібито немає на Сході України. Він був переконаний, що якби російські солдати зайшли на українську територію, вони б дуже швидко дійшли до Києва.

Втім, книга не дає відповіді на головне питання: чому ГРУ могло раптом вирішити вбити Скрипаля невдовзі після виборів у Росії. Однак, у ній розкриваються деякі деталі його кар’єри. Як виявилося, MI6 завербувала його в 1996 році, коли російський шпигун працював у Мадриді. Перед тим він «базувався» на Мальті, яка стала свого роду «іспанською резиденцією» для ГРУ. За три тисячі доларів Скрипаль продав британській розвідці дані про організацію ГРУ і командну структуру. Співпраця з MI6 продовжилася, коли його відкликали в Москву.

Прямих зустрічей з британськими агентами не було. Однак, він записував російські таємниці невидимим чорнилом у спеціальній книзі. А потім його дружина Людмила їхала в Іспанію, щоб передати дані офіцерам MI6.