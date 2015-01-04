На Камчатці вивергається найбільший вулкан Євразії, літакам рекомендують облітати небезпечну зону

«Кратер Ключевського заповнюється свіжою лавою. Викиди рідкісні і невисокі. Активність вулкана поступово наростає. Спостерігається безперервне вулканічне тремтіння, світіння над кратером і термальна аномалія», - розповіли в камчатській філії Геофізичної служби РАН, передає Дождь.

Вулкану присвоїли жовтий код авіаційної небезпеки. Для літаків, які літають на висоті до шести тисяч метрів, виверження може становити небезпеку.

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Останній раз виверження було зафіксовано з серпня по грудень 2013 року. Висота викидів досягала восьми тисяч метрів над рівнем моря, а лава, що витікла, розтопила льодовик Ермана.

Вулкан Ключевський є одним з найактивніших вулканів планети. Виверження зазвичай трапляються один раз за п'ять або шість років. Ключевський знаходиться на позначці в 4750 метрів над рівнем моря.