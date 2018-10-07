Британія готова відповісти на можливу агресію Росії кібератаками - ЗМІ

Офіційний Лондон може застосувати свої кібервійська, наприклад, якщо Росія вирішить захопити невеликі острови Естонії, здійснити вторгнення в Лівію або здійснити напад на британські війська.

Великобританія розглядає можливість здійснення кібератак проти Москви як відповідь на можливу російську агресію.

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Про це повідомляє газета The Sunday Times з посиланням на джерела, передає Deutsche Welle.

Зазначається, що у Великобританії немає достатніх ресурсів, щоб протистояти агресії Кремля, не використовуючи при цьому свої ядерні балістичні ракети Trident. Тому представники британського оборонного відомства прийняли рішення розвивати кіберпотенціал країни для того, щоб у разі необхідності "вимкнути світло" в Кремлі.

Великобританія може застосувати свої кібервійська, наприклад, якщо Росія вирішить захопити невеликі острови Естонії, щоб перевірити відданість НАТО статті свого статуту, що напад на одну з країн альянсу є атакою на весь блок", зазначає видання.

Серед варіантів газета називає можливе "вторгнення Росії до Лівії, щоб встановити контроль над нафтовими запасами і спровокувати нову міграційну кризу в Європі", а також "напад нерегулярних російських формувань на британські війська або загрозу для нових британських авіаносців".

У ці вихідні Великобританія проводить найбільші за останні десять років військові навчання: у маневрах в Омані беруть участь близько 5500 військових. У них також задіяно 200 одиниць бронетехніки, шість кораблів і вісім літаків. На навчаннях, зокрема, відпрацьовують і проведення кібератак, а також інсценування битви з противником, який нібито використовує "російські танки Т-72" - їх роль виконує кінна гвардія.