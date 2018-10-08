этот материал доступен на русском

У Петербурзі активісти побажали Путіну на день народження "довгих років тюрми" (фото, відео)

09:29, 08 жовтня 2018
Світ
971 0
Активісти пройшлися центром міста / фото Медиазона

Читайте такожЕкс-держсекретар США назвала Трампа «подарунком» Путіну

Як йдеться в сюжеті ТСН, активісти пройшлися центром міста із червоними фаєрами та банером-привітанням «довгих років тюрми». Окрім того, по місту ще й їздила автівка з декорацією, що символізувала скривавлений торт.

Антипутінська акція тривала недовго – поліція з’явилася буквально за кілька хвилин після її початку і затримала чотирьох із шести активістів, що брали участь у перформансі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Росія#Володимир Путін