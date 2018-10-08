У Петербурзі активісти побажали Путіну на день народження "довгих років тюрми" (фото, відео)

Антипутінська акція тривала недовго – поліція з’явилася буквально за кілька хвилин після її початку.

Вчора, 7 жовтня, російському Санкт-Петербурзі активісти провели акцію у зв’язку із днем народження президента Росії Володимира Путіна.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, активісти пройшлися центром міста із червоними фаєрами та банером-привітанням «довгих років тюрми». Окрім того, по місту ще й їздила автівка з декорацією, що символізувала скривавлений торт.

Антипутінська акція тривала недовго – поліція з’явилася буквально за кілька хвилин після її початку і затримала чотирьох із шести активістів, що брали участь у перформансі.