Комітет сенату затвердив Ніккі Хейлі на посаду постпреда США в ООН
02:03, 25 січня 2017Світ
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Комітет сенату Конгресу США затвердив колишнього губернатора штату Південної Кароліни Ніккі Хейлі на посаду постійного представника країни при ООН.
Ніккі Хейлі / REUTERS
Про це повідомляє РБК з посиланням на Fox News.
За даними телеканалу, кандидатуру Хейлі підтримали 94 сенатори. Проти виступили 4 людини.
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Про те, що Ніккі Хейлі стане новим представником США при ООН, стало відомо в листопаді 2016 року. Тоді вона, будучи губернатором Південної Кароліни, відповіла згодою на пропозицію Дональда Трампа зайняти цей пост. Як зазначав Трамп, Хейлі має «підтверджених досвідом об'єднання людей незалежно від їх походження чи партійної приналежності».
До Хейлі постійним представником США при ООН була Саманта Пауер. Вона займала цю посаду з серпня 2013.
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