Трамп висловився про кандидатів на місце Хейлі

У виборі підходящої кандидатури на цей пост йому допоможе нинішній постпред країни в ООН Ніккі Хейлі.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пообіцяв розглянути кандидатуру своєї колишньої радниці Діни Пауел на посаду постпреда країни при ООН.

За словами глави держави, у виборі підходящої кандидатури на цей пост йому допоможе нинішній постпред країни в ООН Ніккі Хейлі, передає Reuters.

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В даний час Пауел входить до складу керівників інвестиційного банку Goldman Sachs Group, а в 2017-2018 роках була заступником помічника Трампа зі стратегічних питань.

При цьому президент також висловив жаль у зв'язку з тим, що не може призначити на цю посаду свою доньку Іванку. Трамп пояснив, що через подібне призначення його могли б звинуватити у просуванні членів сім'ї на високі посади.

Як повідомляв УНІАН, раніше посол Сполучених Штатів Америки в Організації Об'єднаних Націй Ніккі Хейлі, яка зайняла цей пост після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США, вирішила піти у відставку.