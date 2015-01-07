Обама запропонував Франції допомогу в розслідуванні теракту в Парижі

Спеціальну заяву президента поширила прес-служба Білого дому, повідомляє ТАСС.

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"Ми підтримуємо тісні контакти з французькими офіційними особами, і я дав вказівку моїй адміністрації надати будь-яку необхідну допомогу для того, щоб терористи постали перед судом", - йдеться в заяві Обами. Він нагадав, що "Франція - найстаріший американський союзник, який завжди стояв пліч-о-пліч зі Сполученими Штатами в боротьбі з тероризмом, які загрожують загальній безпеці і всьому світу".