Обама запропонував Франції допомогу в розслідуванні теракту в Парижі
17:46, 07 січня 2015Світ
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Президент США Барак Обама рішуче засудив напад на паризьку редакцію журналу Charlie Hebdo і запропонував надати Франції сприяння в розслідуванні обставин цього злочину, в результаті якого в середу загинули 12 осіб.
REUTERS
Спеціальну заяву президента поширила прес-служба Білого дому, повідомляє ТАСС.
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"Ми підтримуємо тісні контакти з французькими офіційними особами, і я дав вказівку моїй адміністрації надати будь-яку необхідну допомогу для того, щоб терористи постали перед судом", - йдеться в заяві Обами. Він нагадав, що "Франція - найстаріший американський союзник, який завжди стояв пліч-о-пліч зі Сполученими Штатами в боротьбі з тероризмом, які загрожують загальній безпеці і всьому світу".
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