Колишній депутат Держдуми озвучив причини ймовірного розпаду Росії

Колишній російський політик наголосив, що до незворотних наслідків можуть призвести соціальні проблеми всередині країни.

Депутат Держдуми РФ у 2007-2016 роках Ілля Пономарьов не сумнівається, що внутрішня політика Кремля неминуче призведе в майбутньому до розпаду Росії.

Під час чату в "Главреді" він заявив, що причиною неминучої загибелі країни буде аж ніяк не втручання Москви у внутрішні справи інших країн.

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"На жаль, я вважаю, що чим далі, тим вища ймовірність розпаду Росії. Безумовно, я не в захваті від такої перспективи з точки зору російської людини, яка переймається за свою країну, ні з точки зору сусідів, яким після реалізації такого сценарію мало не здасться", - сказав екс-політик.

За словами Пономарьова, Москва веде грабіжницьку політику щодо своїх регіонів, і це в підсумку спричинить крах Росії.

"Однак причиною цього будуть не воєнні операції ПВК "Вагнер", а антинародна соціальна політика всередині країни, зубожіння простих людей і грабіжницька політика Москви щодо регіонів Росії", -підсумував спікер.

Раніше Пономарьов заявляв, що головною жертвою президента РФ Володимира Путіна є сама Російська Федерація.