Колишній депутат Держдуми назвав наступну жертву Путіна

Олександру Лукашенку є про що турбуватися, вважає Ілля Пономарьов.

Головною жертвою президента РФ Володимира Путіна є сама Російська Федерація, заявив депутат Держдуми 2007-2016 років Ілля Пономарьов.

Під час чату в "Главреді" він також відповів на запитання про те, чи може Білорусь чи Казахстан стати наступною жертвою Путіна.

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"Необов'язково якісь агресивні дії можуть відбуватися щодо сусідів. Після Сирії товариш увійшов у смак: зараз це не тільки Центральна Африка, але і, наприклад, Лівія. Але те, що пану Лукашенку є про що турбуватися, це і йому самому очевидно", - наголосив Пономарьов.

Як повідомляв УНІАН, раніше російський журналіст Олександр Сотник розповів, куди Путін може направити танки. Він вважає, що президент РФ може куди-небудь рушити їх, зокрема, у бік столиці Білорусі Мінська.