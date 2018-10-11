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Колишній депутат Держдуми назвав наступну жертву Путіна

16:04, 11 жовтня 2018
Політика
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Володимир Путін / REUTERS

Під час чату в "Главреді" він також відповів на запитання про те, чи може Білорусь чи Казахстан стати наступною жертвою Путіна.

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"Необов'язково якісь агресивні дії можуть відбуватися щодо сусідів. Після Сирії товариш увійшов у смак: зараз це не тільки Центральна Африка, але і, наприклад, Лівія. Але те, що пану Лукашенку є про що турбуватися, це і йому самому очевидно", - наголосив Пономарьов.

Як повідомляв УНІАН, раніше російський журналіст Олександр Сотник розповів, куди Путін може направити танки. Він вважає, що президент РФ може куди-небудь рушити їх, зокрема, у бік столиці Білорусі Мінська.

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Теги: #Росія#Путін#Лукашенко