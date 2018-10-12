Поворот у справі Манафорта: суддя захотів прискорити винесення вироку

Це може вплинути на окрему угоду Манафорта про співпрацю зі спецпрокурором Робертом Мюллером.

Суддя федерального суду, який головував під час розгляду судової справи стосовно Пола Манафорта у Вірджинії, наполягає на прискоренні винесення вироку колишньому голові передвиборчої кампанії Трампа.

Це може вплинути на окрему угоду Манафорта про співпрацю зі спецпрокурором Робертом Мюллером, який веде слідство стосовно можливого втручання Росії у президентські вибори США 2016 року, повідомляє "Голос Америки".

Суддя Т.С. Елліс призначив слухання на наступний тиждень, для того, щоб визначити дату винесення вироку, що змусить прокурорів вирішити, чи домагатимуться вони повторного розгляду з 10 з 18 кримінальних звинувачень, з яких присяжні не дійшли спільного висновку.

Манафорта було визнано винним за вісьмома пунктами звинувачень у фінансовому шахрайстві в серпні. Минулого місяця він уклав угоду про співпрацю з командою Мюллера з метою уникнути другого судового розгляду, що мав відбутись в Окрузі Колумбія.

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Однак, Елліс розкритикував умови угоди Манафорта та обвинувачення про визнання провини у справі в Вашингтоні, адже вона фактично відкладає винесення вироку в справі, що розглядається в суді у Вірджинії та рішення про розгляд пунктів обвинувачення за якими не було досягнуто домовленості, до того часу, поки завершиться співпраця слідства з Манафортом.

"Це дуже незвично", - написав суддя в указі про призначення слухання у цій справі на 19 жовтня.

"В цьому регіоні, рішення уряду про повторне слухання з обвинувачень, з яких не досягнуто рішення завжди відбувається вчасно і вирок виноситься протягом від двох до чотирьох місяців з часу укладання угоди про визнання провини до отримання вироку присяжних", - пише Елліс.