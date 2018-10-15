Клінтон розповіла про скандал з її чоловіком та Монікою Левінські

За словами Клінтон, Моніка Левінські «була дорослою» на момент відносин з главою держави.

Екс-держсекретар США Гілларі Клінтон заявила, що її чоловік Білл Клінтон вчинив правильно, відмовившись йти у відставку після скандалу з Монікою Левінські.

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Про це вона сказала в інтерв'ю CBS. На питання про те, чи варто було Клінтону покинути посаду після роману з Левінські, дружина колишнього президента відповіла негативно. Вона також не погодилася, що це було «зловживання владою».

За словами Клінтон, Моніка Левінські «була дорослою» на момент стосунків з главою держави.

В ході інтерв'ю Гілларі Клінтон також спробувала не коментувати звинувачення в домаганнях на адресу чинного президента Дональда Трампа.