Хакери Anonymous готують дії у відповідь за напад на офіс Charlie Hebdo - ЗМІ

Про це повідомляє Газета.Ru з посиланням на Le Figaro.

«Anonymous завжди боровся за свободу слова і ніколи допустить, щоб її зганьбили мракобіссям і містикою. Charlie Hebdo - історична постать сатиричної журналістики. Anonymous повинен нагадати кожному громадянину, що свобода преси є основою демократії. Думки, вислови, газетні публікації без погроз, відсутність тиску - всі ці речі суть права, які ніхто не змінить», - йдеться в посланні групи.

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Крім того, учасники групи висловили співчуття рідним і близьким загиблих під час атаки.

Як повідомляв УНІАН, учора, в результаті атаки на редакцію журналу Charlie Hebdo в Парижі загинуло 12 людей, у тому числі головний редактор видання.