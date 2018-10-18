Росія модернізувала ядерні бункери в Калінінградській області - ЗМІ

У Калінінградській області модернізовані 4 військових бункера, повідомляє CNN, публікуючи супутникові знімки.

Росія модернізувала військові бункери для зберігання ядерної зброї, розташовані в Калінінградській області.

Про це в четвер, 18 жовтня, повідомляє телеканал CNN, посилаючись на нові супутникові знімки, пише DW.

Як стверджується, роботи з модернізації велися як мінімум в чотирьох місцях по всьому регіону і тривали з 19 липня по 1 жовтня.

Ще один набір знімків вказує на те, що РФ будує 40 нових бункерів, збільшуючи таким чином пропускну здатність в районі військового сховища поблизу Приморська, другого за величиною порту Росії на Балтійському морі. Нові бункери розташовані навколо старих. Зображення від 18 липня показує бункери в стадії будівництва, а через 10 тижнів вони виглядають завершеними. По супутниковим знімкам також видно, що модернізація проведена в Черняховську, на території бази, де розміщена 152-а ракетна бригада російських військових. У лютому база отримала ядерні ракети "Іскандер".

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Командувач військово-морськими силами США в Європі і Африці адмірал Джеймс Фогго не прокоментував безпосередньо нові дані, заявивши при цьому, що присутність Росії в Калінінградській області не утримує НАТО від діяльності в регіоні.

"Якщо вони хочуть кинути нам виклик, ми кинемо їм виклик. Ми не будемо залякані тими (військовими. - Ред.) системами, які там знаходяться", - заявив Фогго.

Російські військові також не прокоментували докази військової модернізації в Калінінградській області, проте раніше російський уряд неодноразово заявляв про своє право розміщувати там зброю.