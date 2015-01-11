У Пакистані зіткнулися автобус і бензовоз - щонайменше 57 жертв

Як передає Радіо Свобода, за даними поліції, люди під час руху перебували навіть на даху транспортного засобу, ДТП сталася внаслідок перевищення швидкості.

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