Поліція встановила особу чоловіка, який погрожував вибухом в редакції бельгійської газети Le Soir

Як повідомляється на сайті газети, незабаром він буде затриманий, пише ТАСС.

Редакция Le Soir была в срочном порядке эвакуирована после того, как в газету во второй половине дня позвонил неизвестный, сообщивший, что в здании заложено взрывное устройство.

”В вашей редакции рванет”, - заявил он. По его словам, он выступает от имени ”крайне левых”, которые недовольны тем, как журналисты Le Soir освещают события в связи с терактом в Париже, мишенью которого стала редакция газеты Charlie Hebdo, поскольку это якобы ”пробуждает к деятельности крайне правых”.

Читайте такожУ Бельгії евакуювали редакцію газети через погрози

Пошук вибухового пристрою в будівлі редакції Le Soir проводить спецпідрозділ поліції.

Вибухівку не виявлено, співробітники повернулися на робочі місця.

Як повідомляв УНІАН,в неділю в Брюсселі близько 15 тисяч людей взяли участь у марші пам`яті жертв терактів в Парижі.

Низка терактів і НП почалася у Франції в середу вранці нападом на редакцію Charlie Hebdo. За три дні загинули 17 осіб, у тому числі троє поліцейських. В ході двох спецоперацій у п`ятницю троє терористів були знищені.