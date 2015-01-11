Убитих у Парижі євреїв поховають в Ізраїлі

Про це повідомив ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Глава уряду задовольнив прохання сімей жертв кривавої терористичної атаки на єврейський супермаркет у Парижі і віддав розпорядження всім профільним урядовим органам надати сприяння в доставці тіл для поховання в Ізраїлі", - йдеться в заяві, поширеній в неділю прес-службою ізраїльського прем'єра.

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За даними французьких ЗМІ, жертв теракту поховають на одному з найстаріших у світі єврейських кладовищ, яке розташоване на схилі Оливної гори в Єрусалимі.

Нагадаємо, четверо євреїв були вбиті під час захоплення ісламістом універсаму кошерних продуктів у п'ятницю. Під час штурму магазину зловмисник був убитий, 15 заручників врятовані.