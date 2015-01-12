Президент Південної Кореї заявила про готовність зустрітися з Кім Чен Ином

Про це вона заявила під час традиційної новорічної прес-конференції, повідомляє ТАСС.

"Я можу зустрітися з ким завгодно, якщо необхідно, щоб відкрити шлях для мирного об'єднання", - зазначила Пак Кин Хе. За її словами, така зустріч могла б закласти основи для можливого мирного об'єднання двох Корей.

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Президент РК зазначила, що КНДР повинна продемонструвати щирість своїх намірів і зробити кроки в області денуклеаризації.

В 2000 і 2007 роках відбулися два міжкорейських саміти, в ході яких з тодішнім лідером КНДР Кім Чен Іром зустрічалися південнокорейські екс-президенти Кім Де Чжун і Но Му Хен.

Раніше КНДР погодилася з ліквідацією своїх програм створення ядерної зброї. Тим не менш, у 2006, 2009 і 2013 роках країна провела підземні ядерні випробування, після чого ООН ввела санкції відносно Пхеньяну.

Днями КНДР запропонувала тимчасово відмовитися від проведення ядерних випробувань в обмін на обіцянку з боку США і Південної Кореї не влаштовувати в цьому році спільні військові маневри. Вашингтон цю пропозицію відкинув.