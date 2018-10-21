Нью-йоркські відьми наклали прокляття на Трампа

У церемонії брали участь 60 осіб.

У Нью-Йорку в магазині товарів для чаклунів та відьом Catland провели обряд наведення прокляття на президента США Дональда Трампа і члена Верховного суду Бретта Кавано, якого звинувачували у сексуальних домаганнях.

З магазину велася пряма трансляція ритуалу, відеозапис доступний на сторінці закладу в Facebook.

У церемонії брали участь 60 осіб. Вони зачитували заклинання над ганчірковими ляльками з фотографіями Кавано, Трампа і лідера республіканської більшості в Сенаті Мітча Макконнелла. Біля магазину зібралися противники нового верховного судді, а також релігійні американці, які намагалися перешкодити проведенню обряду.

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Наступна церемонія накладення прокляття на Кавано запланована на суботу, 3 листопада. Організатори знову розраховують залучити 60 учасників, квиток коштує 10 доларів. Половину зібраних коштів віддадуть на благодійність.

6 жовтня Сенат США призначив Кавано на посаду судді Верховного суду, його кандидатуру запропонував Дональд Трамп. Три жінки звинувачували Кавано у сексуальних домаганнях і насильстві під час студентських вечірок у 1980-х роках, одна з них особисто давала свідчення на слуханнях по кандидатурі Кавано. Процедура затвердження супроводжувалася акціями протесту біля входу в будівлю Сенату.