ЗМІ: у Лейпцігу заборонили карикатури на пророка Мухаммеда

Як повідомляє ZN.UA з посиланням на Die Zeit, таке рішення було прийнято перед запланованим мітингом, який організовує німецький рух проти ісламу Legida. Влада Лейпціга вирішила, що карикатури ображають мусульман і провокують радикалів на жорстокість. Тому, після терактів у Франції, у місті вирішили відмовитися від жартів про пророка Мухаммеда.

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У свою чергу, представник ліберальної партії Німеччини FDP Рене Хобуш виступив проти заборони карикатур, назвавши таке рішення цензурою. Крім того, за його словами, це обмежує свободу вираження думок мешканців міста.

Як повідомляв УНІАН, у Франції з 7 по 9 січня жертвами атак ісламістів стали 17 осіб. Поранено 19 осіб, п'ятеро з яких перебувають у важкому стані. В результаті атаки на видання Charlie Hebdo 7 січня загинуло 12 осіб, в тому числі, двоє поліцейських.