Переслідування терористів у Франції триває: в операції задіють майже 8,5 тисяч військових

Небезпека терактів у Франції зберігається. Про це заявив прем'єр-міністр країни Манюэль Вальс, виступаючи в ефірі телеканалу BFM, передає ИТАР-ТАСС.

"Небезпека терактів у Франції зберігається. План боротьби з тероризмом "Віжипірат" буде здійснюватися на своєму найвищому рівні", - сказав він. Прем'єр додав, що у здійсненні антитерористичного плану у Франції буде задіяно 8470 військових.

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"Керівництво країни має зробити все необхідне для того, щоб забезпечити безпеку країни. Ми маємо найближчим часом, у найближчі місяці розробити додаткові заходи щодо боротьби з екстремістами", - сказав Вальс. За його словами, "парламент, судячи з усього, схвалить створення слідчої комісії у зв'язку з терактами, які мали місце у Франції".

Крім того, прем'єр-міністр підкреслив, що "переслідування терористів продовжується". "Зокрема, у зв'язку з тим, що в одного з учасників недавніх терактів був спільник", - зазначив він.

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Нагадаємо, французька поліція в перестрілці вбила ісламістів, які здійснили напад на редакцію журналу Charlie Hebdo, і взяла штурмом магазин кошерних продуктів в Порт-де-Венсен, де були захоплені заручники.

На волі залишається супутниця одного із загиблих ісламістів, 26-річна Хаят Бумеддьєн. За даними поліції, вона озброєна та небезпечна.