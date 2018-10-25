В Ефіопії вперше президентом країни стала жінка

До цього в Ефіопії призначили "гендерно збалансований" уряд.

Парламент Ефіопії у четвер, 25 жовтня, вперше обрав президентом країни жінку.

Як повідомляє Deutsche Welle, одноголосну підтримку отримала Салі-Ворк Зевде, яка до цього побудувала собі успішну дипломатичну кар'єру.

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"У такому патріархальному суспільстві, як наше, призначення жінки на чолі держави не лише задає стандарт на майбутнє, але й нормалізує сприйняття жінок як тих, хто здатен ухвалювати рішення в суспільному житті", - сказав прем'єр-міністр Абій Ахмед.

Кількома днями раніше африканська країна призначила "гендерно збалансований уряд" - половину посад там обійняли жінки, зокрема, вперше - міністра оборони.

Прем'єр обіцяє зосередити свої зусилля на тому, щоб посадити за стіл переговорів усі сторони конфліктів у країні, більшість з яких мають етнічне підґрунтя.