Жінкам у Британії дозволили служити в усіх родах військ

Тепер склад британської армії буде визначатися "не за критеріями статевої належності, а за критеріями здібностей".

Міністр оборони Великобританії Гевін Вільямсон заявив, що британські жінки отримають можливість служити в усіх родах військ.

За його словами, тепер склад британської армії буде визначатися "не за критеріями статевої належності, а за критеріями здібностей". Про це повідомляється на сайті відомства.

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Він також підкреслив, що дане рішення дозволити зробити збройні сили Британії «більш сучасним роботодавцем».

У минулому році повідомлялося, що в ізраїльській армії з'явилися перші жінки-танкісти.