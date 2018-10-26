Жінкам у Британії дозволили служити в усіх родах військ
06:16, 26 жовтня 2018Світ
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Тепер склад британської армії буде визначатися "не за критеріями статевої належності, а за критеріями здібностей".
Ілюстрація / REUTERS
Міністр оборони Великобританії Гевін Вільямсон заявив, що британські жінки отримають можливість служити в усіх родах військ.
За його словами, тепер склад британської армії буде визначатися "не за критеріями статевої належності, а за критеріями здібностей". Про це повідомляється на сайті відомства.
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Він також підкреслив, що дане рішення дозволити зробити збройні сили Британії «більш сучасним роботодавцем».
У минулому році повідомлялося, що в ізраїльській армії з'явилися перші жінки-танкісти.
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